В Китае мужчина с ножом напал на больницу: два человека погибли, более 20 – ранены

Сегодня в провинции Юньнань в Китае мужчина с ножом напал на больницу. В результате нападения погибли двое, еще 21 человек – ранен, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, ссылаясь на местные СМИ, нападение произошло в больнице в уезде Чжэньсюн китайской провинции Юньнань во вторник.

По меньшей мере два человека погибли и еще 21 получили ранения.

В отдельном заявлении бюро общественной безопасности округа говорится, что подозреваемый может быть одним из местных жителей, расследование продолжается.

Один из местных телеканалов сообщил, что на некоторых записях с места происшествия видно, как подозреваемого задерживает полиция. Однако официальные лица пока не подтвердили, является ли арестованный нападавшим.

Провинция Юньнань в Китае. Скриншот: Google Maps

Как пишет CNN, Китай, где для большинства жителей частное владение оружием является незаконным, в последние годы столкнулся с волной массовых поножовщин в общественных местах.

В прошлом году шесть человек были убиты и один ранен в результате нападения с ножом возле детского сада в провинции Гуандун на юге Китая.

В результате нападения с ножом в начальной школе в 2020 году были ранены 37 детей и двое взрослых в южном регионе Гуанси.

В 2014 году провинция Юньнань также стала местом нападения с ножом на вокзале в городе Куньмин, где несколько нападавших убили 33 человека и ранили 133.