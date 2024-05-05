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Задержание предполагаемых экстремистов в Астане и Павлодаре показал КНБ (видео)

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Задержание
Задержание. Фото: t.me/knbgov_kz

Сотрудники Комитета нацбезопасности во взаимодействии с МВД и прокуратурой задержали в Астане и Павлодаре троих казахстанцев, подозреваемых в экстремизме, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в Telegram-канале комитета, операции по задержанию прошли 2 и 3 мая.

"Они подозреваются в пропаганде терроризма и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации.

В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные уже имеют судимости за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений.

Против мужчин возбудили уголовные дела по статья 256 и 405 УК РК

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - заключили в КНБ.

Отметим, что согласно статье 256 Уголовного кодекса РК, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от 5 до 9 лет с конфискацией имущества.

При этом те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно статье 405 УК РК, организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма, наказывается штрафом в размере до 6 тыс. МРП (22 млн тенге) показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 6 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2096414-v-knb-zayavili-o-zaderzhanii-predpolagaemyh-ekstremistov/

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