Антикор задержал главного бухгалтера ветстанции после перечисления денег на счет его брата

В Костанае главный бухгалтер ветеринарной станции предстал перед судом по обвинению в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении главного бухгалтера КГП "Ветеринарная станция Костанайского района", обвиняемого по нескольким статьям (ч.3 ст.24 - п.3 ч.2 ст.190; ч.4 ст.28 - ч.2 ст.367 УК РК), рассматривалось в суде №2 Костаная.

Под данным суда, 7 июня 2023 года между подрядчиком (ИП) и заказчиком (КГП "Ветеринарная станция Костанайского района") был заключен договор на установку газового оборудования на транспортные средства на сумму 2 398 800 тенге. Подрядчик обязательства по договору исполнил без нарушений и в полном объеме.

"Подсудимый, используя свое служебное положение, склонил индивидуального предпринимателя через его помощника к даче взятки руководителю ветеринарной станции, сообщив заведомо ложные сведения о том, что его руководство просит передать 250 тыс. тенге за своевременную оплату и принятие выполненных работ без каких-либо претензий, непредъявление требований о гарантийном обслуживании установленного газового оборудования на транспортные средства", - установил суд.

18 сентября прошлого года бизнесмен перечислил требуемую сумму на указанный счет в банке, принадлежащий брату главного бухгалтера. Впоследствии подсудимый был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить бухгалтеру 3 года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Подсудимый свою вину признал частично. При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, наличие у него 4 малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом установлено не было.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил наказание подсудимому по совокупности уголовных правонарушений в размере 26,7-кратной суммы взятки, что составляет более 6,6 млн тенге. Также ему пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.

В доход государства была обращена сумма взятки 250 тыс. тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.3 ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно ч.2 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, в значительном размере, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

По ч.4 ст.28 УК РК подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.