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Растливший мальчика житель области Абай пытался обжаловать пожизненный приговор

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Мужчина с руками в наручниках сидит за столом
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Andranik Hakobyan / Getty Images

Педофила из области Абай приговорили к пожизненному лишению свободы, однако мужчина попытался обжаловать вынесенный приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт областного суда.

Согласно материалам дела, осужденный, используя беспомощное состояние малолетнего потерпевшего, совершил насильственные действия сексуального характера.

В суде мужчина вину не признал, однако его действия были доказаны материалами уголовного дела, заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевшего, его представителей и свидетелей.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам он был признан виновным и ему было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы (статья 121 часть 4 УК РК).

Тем не менее была подана апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов подсудимого.

Она была рассмотрена судебной коллегией по уголовным делам суда области Абай.

Апелляционной инстанцией приговор в отношении мужчины был оставлен без изменения.

Осужденный будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, добавили в суде.

Добавим, что, согласно части 4 статьи 121 УК РК, насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении малолетнего (малолетней), наказываются лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2095334-rastlivshiy-malchika-zhitel-oblasti-abay-pytalsya-obzhalovat-pozhiznennyy-prigovor/

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