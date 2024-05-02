Подполковника и капитана полиции лишили званий в Павлодарской области

В Павлодарской области полицейские, старший следователь и оперативный дежурный, оказались на скамье подсудимых по обвинению в укрывательстве тяжкого преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении двух стражей порядка по факту укрытия уголовного правонарушения (ч.2 ст.433 УК РК) рассматривалось Аксуским городским судом Павлодарской области.

Будучи уполномоченными должностными лицами, работая один оперативным дежурным, а другой старшим следователем, находясь в составе суточного наряда, с 15 на 16 октября 2022 года совершили умышленное укрытие тяжкого преступления от регистрации в отношении лица, обратившегося с сообщением о достоверно совершенном уголовном правонарушении, путем сокрытия любым иным способом обращения указанного лица, а именно кражи сотового телефона из салона автомашины", - установил суд.

Вина подсудимых доказывалась показаниями потерпевшего, свидетелей и иными собранными по делу доказательствами, исследованными судом.

Смягчающими обстоятельствами признано наличие троих малолетних детей у каждого подсудимого, а также привлечение к уголовной ответственности впервые. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления лицами, нарушившими принятую им присягу.

Суд назначил мужчинам наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

"Осужденные лишены специальных званий работников органов внутренних дел: звания подполковника полиции и звания капитана полиции", - отметили в суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по ч.2 ст.433 УК РК умышленное укрытие тяжкого преступления от регистрации, совершенное уполномоченным должностным лицом путем обмана, уговора, угрозы или иных неправомерных действий в отношении лица, обратившегося с заявлением или сообщением о достоверно готовящемся или совершенном уголовном правонарушении, либо путем уничтожения или сокрытия любым иным способом обращения указанного лица, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.