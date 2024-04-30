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В Лондоне человек с самурайским мечом напал на прохожих. Убит 14-летний мальчик

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Место проишествия в Лондоне
Место проишествия в Лондоне. Фото: Adrian Dennis/Getty Images

Человек, вооруженный самурайским мечом, напал во вторник утром на прохожих на востоке Лондона, убил 14-летнего мальчика и ранил несколько человек, включая полицейских. Он арестован.

Глава лондонской полиции Стюарт Белл сказал на пресс-конференции, что в результате этого происшествия в лондонском районе Хейнот погиб 13-летний мальчик и ранены еще четыре человека, включая двоих полицейских.

Позже полиция уточнила, что погибшему было 14 лет, а не 13.

Все четверо раненых доставлены в больницу. По словам Стюарта Белла, угрозы для их жизни ранения, по предварительной информации, не представляют.

Полиция арестовала 36-летнего нападавшего; полицейские не считают это нападение террористическим актом.

Заместитель комиссара лондонской полиции Луиза Рольф на пресс-конференции во второй половине дня во вторник сказал, что нападавший по-прежнему находится в больнице, он официально арестован, но из-за его состояния еще не допрошен.

При задержании его парализовали дистанционным электрошокером, тазером.

Около семи утра в полицию поступили сообщения, что в Хейноте автомобиль врезался в дом, после чего мужчина, вооруженный самурайским мечом, напал на прохожих и полицейский патруль.

"У него был большой самурайский меч. Огромный меч. Я все видел из окна спальни. А потом он ушел в проход между домами, в паре домов от меня, я выбежал, и там полицейские ударили его электрошокером", — рассказал в радиоэфире Би-би-си местный житель Крис Бейтс.

"Я только вышел из офиса, было семь утра, и слышу крики на другой стороне улицы. Я видел группу людей, пять или шесть человек, они пытались от него отбиться — у него был меч", — рассказал в радиоэфире Би-би-си другой очевидец, Манприт Сингх.

По его словам, один из тех, кто отбивался от человека с мечом, был ранен. Люди вокруг звонили в полицию и скорую.

Потом началась погоня полицейских за нападавшим.

"На ту улицу проехали семь или восемь полицейских машин, а еще минут через десять я увидел, что этот парень бежит в сторону станции и сворачивает на улицу напротив станции. Он попытался заскочить в один дом, но не смог, и тут они его ударили электрошокером", — рассказал Манприт Сингх.

С заявлением по поводу этого преступления от имени короля Карла III выступил Букингемский дворец.

"Король попросил информировать по мере того, как будут проясняться детали этого происшествия. В мыслях и молитвах он — с теми, кто пострадал, и в особенности с родными погибшего молодого человека — и он отдает честь отваге сотрудников экстренных служб", — говорится в заявлении королевской пресс-службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094044-v-londone-chelovek-s-samurayskim-mechom-napal-na-prohozhih-ubit-14-letniy-malchik/

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