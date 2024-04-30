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Хищение на 105 млн тенге выявили в Жамбылской области

Опубликовано:

Комбайн
Сельскохозяйственная техника. Иллюстративное фото: AVTG / Getty Images

Два жителя Жамбылской области подозреваются в подделке документов от имени более 100 крестьян и незаконном получении 105,3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, прокуратурой Рыскуловского района Жамбылской области выявлен факт хищения средств, выделенных в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы. 

"Установлено, что два жителя области, подделав документы от имени 108 крестьян, незаконно получили 105,3 млн тенге, выделенных на субсидирование расходов по приобретению сельхозтехники", - пояснили в ведомстве.

По факту мошенничества 30 марта текущего года прокуратурой района зарегистрировано досудебное производство по п.2 ч.4 ст.190 УК РК.

"Расследование уголовного дела поручено областному департаменту экономических расследований. В настоящее время ведется следствие. Иная информация в порядке ст.201 УПК не подлежит разглашению", - отметили в прокуратуре региона.

Добавим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093435-hishchenie-na-105-mln-tenge-vyyavili-v-zhambylskoy-oblasti/

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