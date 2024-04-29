"Похитили свыше 159 млн тенге": экс-сотрудникам Военизированной ж/д охраны вынесли приговор в Астане
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В Астане вынесли приговор бывшим сотрудникам ТОО "Военизированная ж/д охрана". Каждому из них назначили наказание в виде лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
29 апреля в межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор экс-сотрудникам ТОО "Военизированная ж/д охрана" - гражданам Н., М. и С.
Всех троих обвинили в присвоении денежных средств, повлекшем ущерб в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК). Помимо этого, гражданина Н. также обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 361 УК РК).
"Н., являясь генеральным директором ТОО, в группе лиц по предварительному сговору с заместителем гендиректора М. и главным менеджером С. путем присвоения похитили денежные средства ТОО в особо крупном размере - свыше 159 млн тенге, - предназначенных для закупа комплекса оборудования для системы видеонаблюдения", - говорится в Telegram-канале столичных судов.
Кроме того, Н. злоупотребил полномочиями и трудоустроил С. водителем в структурное подразделение ТОО, причинив ущерб в сумме более 1,5 млн тенге в виде выплаченных зарплат.
Прокурор просил суд назначить подсудимым наказание в виде 8 лет лишения свободы. Последние вину не признали и просили оправдать их.
Представитель потерпевшего просил назначить наказание на усмотрение суда и удовлетворить гражданский иск.
Отмечается, что вина подсудимых доказана показаниями свидетелей сотрудников ТОО, аудиторскими заключениями, экспертизами и другими материалами уголовного дела.
Так, смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие у подсудимых малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Гражданина Н. признали виновным по пункту 2 части 3 статьи 189 УК, а также по части 1 статьи 361 УК. Его приговорили к 8 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.
М. и С. также признаны виновными по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, каждого осудили к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.
"Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен в пределах суммы причиненного ущерба, со взысканием с виновных лиц в солидарном порядке", - говорится в пресс-релизе.
Приговор не вступил в законную силу.
Добавим, согласно пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.
В соответствии с частью 1 статьи 361 УК РК, злоупотребление должностными полномочиями наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам до 600 часов;
- либо ограничением или лишением свободы до 2 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093255-eks-gendirektora-voenizirovannoy-zh-d-ohrany-prigovorili-k-8-godam-zaklyucheniya/