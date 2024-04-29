"Бордель средь бела дня": видео с девушками, выбегающими из здания, объяснили в ДП Алматы
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В соцсетях появилось видео с девушками, выбегающими из здания. Авторы публикации утверждают, что в этом месте работал бордель. Ситуацию прокомментировали в ДП Алматы, передает NUR.KZ.
Видео появилось в Instagram-сообществе kris_p_akimat.
На кадрах видно, как из здания врассыпную выбегает несколько девушек, а затем они убегают в разных направлениях.
"Какой ужас. Вот так работает у нас бордель средь бела дня. И что самое интересное, все про это знают, и все тихо спокойно молча на это закрывают глаза", – гласит подпись на видео.
Ролик прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.
"За предоставление помещения заведомо для занятия проституцией администратор банного комплекса привлечен к ответственности.
Вместе с тем, меры административного воздействия приняты в отношении лиц, нарушивших общественный порядок", – сообщили стражи порядка.
В Кодексе об административных правонарушениях РК существует статья 450, в которой указано наказание за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества влечет штраф:
- на физических и должностных лиц – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге);
- на субъектов малого предпринимательства – в размере 150 МРП (517 тыс. тенге);
- на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300 МРП (1 млн тенге);
- на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге), с приостановлением их деятельности или отдельных видов деятельности на срок до трех месяцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093174-rabotaet-bordel-sred-bela-dnya-na-salon-bodi-massazha-pozhalovalis-almatincy/