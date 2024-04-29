Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Бордель средь бела дня": видео с девушками, выбегающими из здания, объяснили в ДП Алматы

Опубликовано:

Девушки выбегают из здания
Девушки выбегают из здания. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_akimat

В соцсетях появилось видео с девушками, выбегающими из здания. Авторы публикации утверждают, что в этом месте работал бордель. Ситуацию прокомментировали в ДП Алматы, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-сообществе kris_p_akimat.

На кадрах видно, как из здания врассыпную выбегает несколько девушек, а затем они убегают в разных направлениях.

"Какой ужас. Вот так работает у нас бордель средь бела дня. И что самое интересное, все про это знают, и все тихо спокойно молча на это закрывают глаза", – гласит подпись на видео.

Ролик прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

"За предоставление помещения заведомо для занятия проституцией администратор банного комплекса привлечен к ответственности.

Вместе с тем, меры административного воздействия приняты в отношении лиц, нарушивших общественный порядок", – сообщили стражи порядка.

В Кодексе об административных правонарушениях РК существует статья 450, в которой указано наказание за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества влечет штраф:

  • на физических и должностных лиц – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге);
  • на субъектов малого предпринимательства – в размере 150 МРП (517 тыс. тенге);
  • на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300 МРП (1 млн тенге);
  • на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге), с приостановлением их деятельности или отдельных видов деятельности на срок до трех месяцев. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093174-rabotaet-bordel-sred-bela-dnya-na-salon-bodi-massazha-pozhalovalis-almatincy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.