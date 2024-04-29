"Бордель средь бела дня": видео с девушками, выбегающими из здания, объяснили в ДП Алматы

В соцсетях появилось видео с девушками, выбегающими из здания. Авторы публикации утверждают, что в этом месте работал бордель. Ситуацию прокомментировали в ДП Алматы, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-сообществе kris_p_akimat.

На кадрах видно, как из здания врассыпную выбегает несколько девушек, а затем они убегают в разных направлениях.

"Какой ужас. Вот так работает у нас бордель средь бела дня. И что самое интересное, все про это знают, и все тихо спокойно молча на это закрывают глаза", – гласит подпись на видео.

Ролик прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

"За предоставление помещения заведомо для занятия проституцией администратор банного комплекса привлечен к ответственности.

Вместе с тем, меры административного воздействия приняты в отношении лиц, нарушивших общественный порядок", – сообщили стражи порядка.

В Кодексе об административных правонарушениях РК существует статья 450, в которой указано наказание за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества влечет штраф: