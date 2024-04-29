Любители погонять по "встречке" остались без авто в Актау (видео)

Беспредел на дороге устроили водители двух автомобилей в Актау. Их привлекли к ответственности, а машины забрали на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на управление полиции города.

Видео с гонками по улицам Актау появилось в паблике 112_aktau. Поездка проходит не только на высокой скорости, но и по встречной полосе движения. Также машина проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Кадры сняла пассажирка одного из автомобилей. На видео девушка испугана и кричит.

На инцидент отреагировали в УП Актау. Стражи порядка выявили автовладельцев, допустивших правонарушения.

"В отношении них составлены административные протоколы по статьям 230, 593, 599 КоАП РК", - сообщили в городской полиции.

Автомобили Toyota Camry и Mercedes поместили на штрафстоянку.

Отметим, что по ст.230 КоАП РК незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования, влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП ( 36 920 тенге).

В соответствии со ст.593 КоАП РК несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге), а несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами - также влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Согласно ст.599 КоАП РК проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Внимание! Видео содержит жесткие кадры, а также присутствует нецензурная лексика.