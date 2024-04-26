Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

2,5 млрд тенге лишились актюбинцы при покупке квартир

Опубликовано:

Строительство в Актобе
Строительство. Фото: gov.kz

В Актобе дольщиков обманули на 2,5 млрд тенге. По данному факту проводилось досудебное расследование, материалы направлены в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, при координации прокуратуры Актюбинской области завершено досудебное расследование по ст.ст.190 ч.4 п.2 и 279 ч.1 УК РК (Мошенничество и нарушение правил или требований в сфере строительной деятельности).

Ход расследования был на личном контроле прокурора области.

"Так, с 2019 по 2023 годы руководитель ЖК Safina и директор одного из товариществ обманным путем под предлогом предоставления квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных в 12-м микрорайоне и в "Алтын Орде" городе Актобе, завладели денежными средствами пайщиков в сумме 2,5 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.

25 апреля прокуратурой Актобе уголовное дело в отношении двух подозреваемых было направлено в городской суд №2 для рассмотрения по существу.

Добавим, что согласно ст.190 ч.4 п.2 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

А в соответствии со ст.279 ч.1 УК РК нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091572-2-5-mlrd-tenge-lishilis-aktyubincy-pri-pokupke-kvartir/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.