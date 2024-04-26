2,5 млрд тенге лишились актюбинцы при покупке квартир

В Актобе дольщиков обманули на 2,5 млрд тенге. По данному факту проводилось досудебное расследование, материалы направлены в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, при координации прокуратуры Актюбинской области завершено досудебное расследование по ст.ст.190 ч.4 п.2 и 279 ч.1 УК РК (Мошенничество и нарушение правил или требований в сфере строительной деятельности).

Ход расследования был на личном контроле прокурора области.

"Так, с 2019 по 2023 годы руководитель ЖК Safina и директор одного из товариществ обманным путем под предлогом предоставления квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных в 12-м микрорайоне и в "Алтын Орде" городе Актобе, завладели денежными средствами пайщиков в сумме 2,5 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.

25 апреля прокуратурой Актобе уголовное дело в отношении двух подозреваемых было направлено в городской суд №2 для рассмотрения по существу.

Добавим, что согласно ст.190 ч.4 п.2 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

А в соответствии со ст.279 ч.1 УК РК нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.