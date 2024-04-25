Мефедрон в пакете из-под чипсов нашли полицейские у молодого парня в Шымкенте

Полицейские Шымкента задержали жителя Алматы, подозреваемого в сбыте наркотиков. 20-летнего парня поймали с пачкой из-под чипсов, в которой был мефедрон, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Шымкента задержали жителя Алматы. Полиция считает, что он занимался сбытом наркотиков.

"20-летний мужчина перевозил с собой синтетические наркотики в упаковке из-под чипсов.

При проверке его съемной квартиры найдены полиэтиленовые пакеты с "порошком" и свыше 150 свертков с тем же веществом. Общий вес изъятого мефедрона составил 3,5 килограмма", – говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый взят под стражу, проводится расследование.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.