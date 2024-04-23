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"Попросил помассировать спину": алматинца заподозрили в домогательствах до ребенка

Опубликовано:

Мальчик стоит у окна
Мальчик. Иллюстративное фото: Oliver Helbig / Getty Images

Жителя Алматы подозревают в домогательствах по отношению к ребенку. По информации в Сети, мужчина заманил мальчика к себе в квартиру. Полиция прокомментировала произошедшее, передает NUR.KZ.

Соответствующий видеоролик опубликован в Instagram-профиле kris_p_brothers.

В публикации от имени одного из родителей мальчика говорится, что ситуация произошла в Наурызбайском районе Алматы. К ребенку с друзьями подошел мужчина лет 45-ти и начал разговор с ними, а затем попросил мальчика "помочь вынести мусор".

"В итоге говорит: "Помоги мне вынести мусор", и сын, ничего не подозревая, идет к нему домой. Заходя в квартиру, он просит помассировать его спину, так как у него она заболела. Сын испугался и начал массировать, и тут он (мужчина - прим. ред.) тянет за руку резко и засунул сыну руки под трусы", - гласит сообщение.

Мальчик закричал и резко выбежал из квартиры.

На публикацию отреагировала полиция.

"По факту насильственного действия сексуального характера возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Назначены экспертизы. Другие обстоятельства дела устанавливаются", - говорится в сообщении ДП Алматы.

Добавим, согласно статье 121 УК РК, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица наказываются лишением свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2089694-poprosil-pomassirovat-spinu-almatintsa-zapodozrili-v-domogatelstvah-do-rebenka/

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