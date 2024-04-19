Появились подробности стрельбы в полицейского в Алматинской области

В Алматинской области полицейский был ранен выстрелом из огнестрельного оружия, но смог задержать вооруженного семейного дебошира, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, инцидент произошел 17 апреля в одном из населенных пунктов Алматинской области.

"Во время вызова местный житель из огнестрельного оружия произвел выстрел в участкового инспектора полиции Енбекшиказахского района", - отметили в МВД.

В результате правоохранитель получил дробовое ранение руки.

"Несмотря на ранения, страж порядка самостоятельно задержал и обезвредил семейного дебошира. Отметим, что задержанный был в алкогольном опьянении и мог причинить вред как себе, так и окружающим людям", - пояснили в ведомстве.

В действиях мужчины усмотрены признаки уголовного правонарушения, предусматривающего посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По данному факту возбуждено досудебное расследование.

Также новостной Telegram-канал ведомства опубликовал видео, снятое на месте инцидента. На нем показано, как работник скорой помощи оказывает раненому стражу порядка первую помощь.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в участкового инспектора. Подозреваемый, оказавшийся местным жителем, был задержан и доставлен в полицию. По информации правоохранителей, мужчина использовал зарегистрированное гладкоствольное ружье.

Отметим, что по ст.380-1 УК РК посягательство на жизнь, то есть умышленные действия, направленные на причинение смерти, сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего, государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря или их близких в связи с выполнением ими служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.