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КНБ задержал пятерых казахстанцев

Опубликовано:

Задержание в Кызылорде
Задержание. Фото: КНБ РК

ДКНБ по Кызылординской области и Байконуру при координации органов прокуратуры ликвидирован региональный канал поставки наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, в марте 2024 года в Кызылорде при попытке сбыта 3,5 кг опия задержаны 5 граждан Казахстана.

Кроме того, в ходе дополнительных мероприятий обнаружена подпольная лаборатория по незаконному культивированию конопли.

С санкции суда к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводится досудебное расследование по ч.2 ст.300 и ч.3 ст.297 УК РК. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в КНБ не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2086175-knb-zaderzhal-pyateryh-kazahstantsev/

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