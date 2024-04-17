КНБ задержал пятерых казахстанцев

ДКНБ по Кызылординской области и Байконуру при координации органов прокуратуры ликвидирован региональный канал поставки наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, в марте 2024 года в Кызылорде при попытке сбыта 3,5 кг опия задержаны 5 граждан Казахстана.

Кроме того, в ходе дополнительных мероприятий обнаружена подпольная лаборатория по незаконному культивированию конопли.

С санкции суда к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводится досудебное расследование по ч.2 ст.300 и ч.3 ст.297 УК РК. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в КНБ не разглашают.