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Операцию провели полицейские в ночном клубе Астаны (видео)

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Задержанный
Задержанный. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

Полицейские Астаны провели задержание в одном из ночных клубов города. В заведении они задержали подозреваемого в сбыте наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

По информации ДП Астаны в Instagram, в кармане брюк задержанного в ночном клубе нашли 4 полиэтиленовых свертка с наркотическим веществом.

"31-летний мужчина занимался реализацией синтетического наркотика", – рассказали в полиции.

В ходе обыска места жительства подозреваемого были обнаружены материалы для фасовки и упаковки наркотиков, 3,7 грамма "мефедрона". В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств. Он водворен в изолятор временного содержания.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы от пяти лет до пожизненного заключения, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2085407-operatsiyu-proveli-politseyskie-v-nochnom-klube-astany-video/

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