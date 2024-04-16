Операцию провели полицейские в ночном клубе Астаны (видео)

Полицейские Астаны провели задержание в одном из ночных клубов города. В заведении они задержали подозреваемого в сбыте наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

По информации ДП Астаны в Instagram, в кармане брюк задержанного в ночном клубе нашли 4 полиэтиленовых свертка с наркотическим веществом.

"31-летний мужчина занимался реализацией синтетического наркотика", – рассказали в полиции.

В ходе обыска места жительства подозреваемого были обнаружены материалы для фасовки и упаковки наркотиков, 3,7 грамма "мефедрона". В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств. Он водворен в изолятор временного содержания.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы от пяти лет до пожизненного заключения, с конфискацией имущества.