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Умер О. Джей Симпсон, звезда американского футбола и герой нашумевшего дела об убийстве

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О. Джей Симпсон
О. Джей Симпсон. Фото: Jason Bean/POOL/AFP/Getty Images

В США умер Орентал Джеймс Симпсон, более известный как О. Джей Симпсон, бывшая звезда американского футбола и фигурант дела об убийстве, прогремевшего по всему миру.

Родные О. Джей Симпсона объявили, что он скончался от рака 10 апреля. Ему было 76 лет.

Симпсон исполнил роль детектива Нордберга в фильме "Голый пистолет", однако всемирную известность в середине 90-х ему принесло дело об убийстве.

Экс-футболиста обвиняли в преднамеренном двойном убийстве его жены Николь Браун-Симпсон и ее друга Рональда Голдмана. За погоней полиции за Симпсоном в прямом эфире следила вся Америка, сторона обвинения предъявила в суде огромный объем доказательств, но в итоге присяжные признали его невиновным.

Процесс вызвал большой резонанс, каждый шаг защиты и обвинения освещался в СМИ. Этому делу был посвящен первый сезон телесериала "Американская история преступлений".

Позднее семье погибшего Голдмана удалось выиграть гражданский иск против бывшего футболиста. Тогда суд признал Симпсона ответственным за смерть Голдмана и постановил взыскать с ответчика 33,5 млн долларов.

В 2008 году Симпсона признали виновным в вооруженном ограблении и похищении человека и приговорили к 33 годам. В 2017 году он был помилован и вышел на свободу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083373-umer-o-dzhey-simpson-zvezda-amerikanskogo-futbola-i-geroy-nashumevshego-dela-ob-ubiystve/

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