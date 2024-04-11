Умер О. Джей Симпсон, звезда американского футбола и герой нашумевшего дела об убийстве

В США умер Орентал Джеймс Симпсон, более известный как О. Джей Симпсон, бывшая звезда американского футбола и фигурант дела об убийстве, прогремевшего по всему миру.

Родные О. Джей Симпсона объявили, что он скончался от рака 10 апреля. Ему было 76 лет.

Симпсон исполнил роль детектива Нордберга в фильме "Голый пистолет", однако всемирную известность в середине 90-х ему принесло дело об убийстве.

Экс-футболиста обвиняли в преднамеренном двойном убийстве его жены Николь Браун-Симпсон и ее друга Рональда Голдмана. За погоней полиции за Симпсоном в прямом эфире следила вся Америка, сторона обвинения предъявила в суде огромный объем доказательств, но в итоге присяжные признали его невиновным.

Процесс вызвал большой резонанс, каждый шаг защиты и обвинения освещался в СМИ. Этому делу был посвящен первый сезон телесериала "Американская история преступлений".

Позднее семье погибшего Голдмана удалось выиграть гражданский иск против бывшего футболиста. Тогда суд признал Симпсона ответственным за смерть Голдмана и постановил взыскать с ответчика 33,5 млн долларов.

В 2008 году Симпсона признали виновным в вооруженном ограблении и похищении человека и приговорили к 33 годам. В 2017 году он был помилован и вышел на свободу.