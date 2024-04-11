"Полицейский из Актобе ударил ножом своего коллегу": информацию прокомментировали в ДП

В Сети появилась информация о том, что в Актобе майор полиции в ходе конфликта ударил ножом своего коллегу. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В распространяемой в Сети информации указывается, что старший оперуполномоченный, работающий в УП Актобе, ударил ножом своего коллегу после словесного конфликта.

Публикацию прокомментировали в ДП Актюбинской области.

"По данному инциденту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства дела", - сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ.

Напомним, в сентябре 2023 года в Актюбинской области конфликт между сотрудниками КТЖ тоже закончился поножовщиной. В нацкомпании пояснили, что инцидент произошел в нерабочее время на бытовой почве между работниками Кандыагашского локомотивного эксплуатационного депо. При этом данное событие не повлияло на график движения поездов и в целом на работу железнодорожного транспорта.

В полиции рассказали, что между двумя мужчинами произошла драка. В результате один из них получил ножевые ранения и был госпитализирован в районную больницу. 28-летнего подозреваемого задержали. По данному факту было начато досудебное расследование по ст.293 ч.3 УК РК (Хулиганство).