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На территории Урало-Каспийского бассейна проводится акция "Бекіре"

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Акция "Бекіре"
Акция "Бекіре". Фото: polisia.kz

При координации комитета рыбного хозяйства МСХ, МВД и пограничной службы КНБ на территории Урало-Каспийского бассейна проводится акция "Бекіре", передает NUR.KZ.

В мероприятии задействовано порядка 300 сотрудников и 28 единиц техники, в том числе пять плавательных средств департаментов полиции Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областей и транспортной полиции западного региона, а также военнослужащие Национальной гвардии.

Цель акции – выявление и пресечение фактов браконьерства и незаконного оборота рыбы и рыбной продукции.

"За 10 дней операции органами внутренних дел выявлено 72 нарушения, в том числе 10 фактов незаконной добычи, два факта приобретения или сбыта, один факт провоза рыбы и рыбной продукции.

Возбуждено 12 уголовных дел. Выявлено 60 административных правонарушений, взыскано штрафов на сумму более двух миллионов тенге.

У нарушителей изъято порядка 1,5 тонны рыбы, в том числе 48 кг осетровых пород и 3,5 кг икры.

К примеру, в Актау задержана автомашина, в салоне которой обнаружено и изъято один килограмм икры рыбы осетровой породы без соответствующих документов.

Кроме того, на берегу Каспийского моря задержана моторная лодка, на борту которой обнаружено девять штук судака и две штуки осетра.

Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле", – сообщил старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Толеубай Мухамадиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082581-na-territorii-uralo-kaspiyskogo-basseyna-provoditsya-aktsiya-bekire/

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