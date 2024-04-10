Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Фото подозреваемого опубликовала полиция Актюбинской области

Опубликовано:

Разыскиваемый за мошенничество
Ерболат Үркінбаев. Фото: instagram.com/polisia_aqtobe/

Полиция опубликовала фото разыскиваемого по подозрению в мошенничестве с просьбой сообщить органам правопорядка имеющуюся информацию о его местонахождении, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, управлением криминальной полиции ДП Актюбинской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество), разыскивается Ерболат Үркінбаев.

Мужчина родился 24 февраля 1992 года. Он является уроженцем Шалкарского района Актюбинской области.

ДП региона обратился к гражданам с просьбой оказать помощь в поимке подозреваемого.

"Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении данного разыскиваемого лица, просим обращаться в Департамент полиции Актюбинской области по телефонам: 8 (7132) 93-61-00, 93-62-25, 8-776-546-66-66, 8-775-680-58-88, 8-702-709-88-55", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что по ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, – 

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082482-foto-podozrevaemogo-opublikovala-politsiya-aktyubinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.