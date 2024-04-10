Фото подозреваемого опубликовала полиция Актюбинской области
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Полиция опубликовала фото разыскиваемого по подозрению в мошенничестве с просьбой сообщить органам правопорядка имеющуюся информацию о его местонахождении, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, управлением криминальной полиции ДП Актюбинской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество), разыскивается Ерболат Үркінбаев.
Мужчина родился 24 февраля 1992 года. Он является уроженцем Шалкарского района Актюбинской области.
ДП региона обратился к гражданам с просьбой оказать помощь в поимке подозреваемого.
"Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении данного разыскиваемого лица, просим обращаться в Департамент полиции Актюбинской области по телефонам: 8 (7132) 93-61-00, 93-62-25, 8-776-546-66-66, 8-775-680-58-88, 8-702-709-88-55", - говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что по ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
3) в отношении двух или более лиц;
4) неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082482-foto-podozrevaemogo-opublikovala-politsiya-aktyubinskoy-oblasti/