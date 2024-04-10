Фото подозреваемого опубликовала полиция Актюбинской области

Полиция опубликовала фото разыскиваемого по подозрению в мошенничестве с просьбой сообщить органам правопорядка имеющуюся информацию о его местонахождении, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, управлением криминальной полиции ДП Актюбинской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество), разыскивается Ерболат Үркінбаев.

Мужчина родился 24 февраля 1992 года. Он является уроженцем Шалкарского района Актюбинской области.

ДП региона обратился к гражданам с просьбой оказать помощь в поимке подозреваемого.

"Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении данного разыскиваемого лица, просим обращаться в Департамент полиции Актюбинской области по телефонам: 8 (7132) 93-61-00, 93-62-25, 8-776-546-66-66, 8-775-680-58-88, 8-702-709-88-55", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что по ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.