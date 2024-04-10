КНБ провел спецоперацию в Шымкенте

Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидирован канал контрабанды крупной партии метамфетамина, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, в результате проведенной операции в Шымкенте при получении наркотиков задержан иностранный гражданин, подозреваемый в организации данного канала.

"В ходе досмотра большегрузного автотранспорта обнаружено и изъято свыше 90 литров наркотиков, растворенных в напитке Cola. Экспертизой установлено, что концентрация запрещенных веществ в составе жидкости составляет более 80%", - рассказали в КНБ.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК.

Отметим, что в соответствии с ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.