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КНБ провел спецоперацию в Шымкенте

Опубликовано:

Гаджет держат в руке
Устройство. Фото: КНБ РК

Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидирован канал контрабанды крупной партии метамфетамина, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, в результате проведенной операции в Шымкенте при получении наркотиков задержан иностранный гражданин, подозреваемый в организации данного канала.

"В ходе досмотра большегрузного автотранспорта обнаружено и изъято свыше 90 литров наркотиков, растворенных в напитке Cola. Экспертизой установлено, что концентрация запрещенных веществ в составе жидкости составляет более 80%", - рассказали в КНБ.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК.

Отметим, что в соответствии с ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;  

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082257-knb-provel-spetsoperatsiyu-v-shymkente/

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