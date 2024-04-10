КНБ провел спецоперацию в Шымкенте
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Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидирован канал контрабанды крупной партии метамфетамина, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
По информации официального Telegram-канала ведомства, в результате проведенной операции в Шымкенте при получении наркотиков задержан иностранный гражданин, подозреваемый в организации данного канала.
"В ходе досмотра большегрузного автотранспорта обнаружено и изъято свыше 90 литров наркотиков, растворенных в напитке Cola. Экспертизой установлено, что концентрация запрещенных веществ в составе жидкости составляет более 80%", - рассказали в КНБ.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК.
Отметим, что в соответствии с ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
4) должностным лицом с использованием служебного положения;
5) посредством использования электронных информационных ресурсов;
6) в общественном месте, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082257-knb-provel-spetsoperatsiyu-v-shymkente/