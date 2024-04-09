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"Обращаюсь с мольбой": девочке из Костаная требуется лечение от рака крови в Турции

Опубликовано:

Айлана
Айлана. Фото: из личного архива

6-летняя Айлана из Костаная уже три года борется за свою жизнь. Ей поставили диагноз "острый лимфомбластный лейкоз". Сейчас девочка проходит лечение в Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

В августе 2020 года, когда Айлане было три года, у нее резко ухудшилось самочувствие, она стала сильно уставать, перестала есть и бледнела. Родители вызвали скорую помощь, отвезли ребенка в больницу. Анализы оказались неутешительными.

"После этого сразу взяли анализы костного мозга. На следующий день мне сказали - у вашей дочки рак крови. Нас сразу отправили в Астану. Сразу начали "химию" ставить, затем лучевую терапию - и все это на протяжении года. Затем еще год дочь лечилась на дому, мы заказывали "химию" из Турции. Но ремиссия ее долго не продержалась", - вспоминает мама девочки Алия Жакупова.

В ноябре 2023 года анализы снова показали падение показателей. Анализ костного мозга показал рецидив.

"Раковых клеток уже было 95% в костном мозге. Нас направили срочно в Астану, где я первый раз уже лечила дочь. В тот момент упустили, что у дочки была генетическая поломка , которую не вылечили. Я побоялась лечить дочь второй раз в Казахстане. В тот же день в отделении скончался ребенок. Мне стало страшно за свою дочь. 

Мы решили открыть сбор средств на лечение и отправиться на лечение в Турцию. Турецкие профессоры говорят, что Айлане нужна химиотерапия и пересадка костного мозга. На данный момент я нахожусь с дочерью в Стамбуле.

Нам предстоит долгое дорогостоящее лечение и я обращаюсь с мольбой о вашей щедрой поддержке. Будь то молитва, добрые слова, финансовая помощь. Каждый вклад является невероятно важным для нас", - говорит Алия.

Айлана уже прошла один курс химиотерапии, ее ждет второй курс, а затем пересадку костного мозга. Стоимость операции - 110 000 долларов. Донор уже найден.

Для семьи эта сумма неподъемна. К тому же, придется оплачивать химиотерапию и другие препараты. Родители верят, что врача удастся спасти Айлану.

"Мы - простая семья, не имеющая своей квартиры и машины, у нас уже просто нет возможности хоть как-то поддержать сбор продажей такого имущества. Поэтому мы открыли сбор с верой в вас, с верой в то, что мы победим эту страшную болезнь.

Дома нас ждут младший братик Айланы - Асанали, ему всего 1 годик, он нуждается в моем внимании; и старшая сестричка Жансэль, которая, несмотря на свои 10 лет, уже понимает всю тяжесть ситуации и ждет, как и мы, чуда. Айлана очень скучает по сестре и братику, каждый день плачет и спрашивает, когда мы уже поедем домой и увидимся с ними", - говорит Алия.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1232 1241

Карта привязана к номеру: +7 707 818 7736 Алия Ж., мама

Сбербанк: 2202 2062 6977 0967

Карта привязана к номеру: +7 908 095 51 76 Жумабек Ж.

Halyk: 4405 6397 6345 4269 (мультивалютная)

Карта привязана к номеру: +7 747 879 8970 - Мейрам Ж., папа

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081309-obraschayus-s-molboy-devochke-iz-kostanaya-trebuetsya-lechenie-ot-raka-krovi-v-turtsii/

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