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Хотели уйти не заплатив: стрельбу устроили посетители кафе в Актау (видео)

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Человек держит в руках пистолет
Пистолет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня ночью посетитель одного из кафе Актау выстрелил из пистолета – по словам очевидцев, сотрудники заведения мешали компании молодых людей уйти не заплатив, передает Lada.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на рассказ очевидцев, сегодня ночью в 14 микрорайоне Актау в кафе Leyla компания молодых людей хотела покинуть заведение без оплаты счета.

"Персонал кафе пытался этому воспрепятствовать. Тогда один из гостей достал пистолет и выстрелил в воздух, завязалась потасовка", – рассказали корреспонденты.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

На место прибыли несколько экипажей патрульной полиции, а также отряд СОБР.

Позже в ДП Мангистауской области сообщили, что все участники инцидента были доставлены в управление полиции Актау.

"Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами", – добавили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2080265-hoteli-uyti-ne-zaplativ-strelbu-ustroili-posetiteli-kafe-v-aktau-video/

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