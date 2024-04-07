Хотели уйти не заплатив: стрельбу устроили посетители кафе в Актау (видео)
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Сегодня ночью посетитель одного из кафе Актау выстрелил из пистолета – по словам очевидцев, сотрудники заведения мешали компании молодых людей уйти не заплатив, передает Lada.kz.
Как пишет издание, ссылаясь на рассказ очевидцев, сегодня ночью в 14 микрорайоне Актау в кафе Leyla компания молодых людей хотела покинуть заведение без оплаты счета.
"Персонал кафе пытался этому воспрепятствовать. Тогда один из гостей достал пистолет и выстрелил в воздух, завязалась потасовка", – рассказали корреспонденты.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
На место прибыли несколько экипажей патрульной полиции, а также отряд СОБР.
Позже в ДП Мангистауской области сообщили, что все участники инцидента были доставлены в управление полиции Актау.
"Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами", – добавили стражи порядка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2080265-hoteli-uyti-ne-zaplativ-strelbu-ustroili-posetiteli-kafe-v-aktau-video/