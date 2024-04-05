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На видео с избиением девушки мужчиной отреагировали в полиции Карагандинской области

Опубликовано:

Мужчина избивает девушку
Мужчина избивает девушку. Кадр из видео: instagram.com/podslushanosaran

В соцсетях появился видеоролик с избиением девушки на улице в поселке Актас в Карагандинской области. В полиции прокомментировали кадры, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовала Instagram-страница podslushanosaran.

На кадрах видно, как мужчина толкает девушку на землю, а после тащит ее за волосы. А девушка в это время сопротивляется и кричит. Некоторые прохожие пытались остановить нападавшего, пригрозив вызвать полицию.

"Очень надеемся, что этот мужчина ответит по всей строгости закона! Избивал (мягко говоря) женщину возле школы в Актасе!" - говорится в подписи к посту.

В Департаменте полиции Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что 5 апреля в ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где мужчина на улице населенного пункта избивает женщину.

"По данному факту сотрудники полиции по горячим следам установили личность правонарушителя – 35-летнего жителя поселка Актас, который нанес телесные повреждения 27-летней сожительнице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщине был нанесен легкий вред здоровью", - рассказали в правоохранительных органах.

В ДП добавили, что нападавшего арестовали на 15 суток.

Внимание: видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079776-na-video-s-izbieniem-devushki-muzhchinoy-otreagirovali-v-politsii-karagandinskoy-oblasti/

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