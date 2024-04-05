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Эзотерика

11 человек задержали в ходе спецоперации в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Задержание в Алматинской области
Задержание. Кадр из видео: instagram.com/baurzhan__alenov

11 человек задержали в ходе спецоперации в Алматинской области. Основные фигуранты в настоящее время взяты под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на начальника ДП региона Бауржана Аленова.

Как сообщил глава ведомства на своей официальной странице в Instagram, в ДП Алматинской области поступила оперативная информация о том, что неизвестные незаконно хранят оружие на территории Алматинской области и Алматы.

Эти данные, поступившие по оперативным каналам, были проверены сотрудниками УБОП ДП региона.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП с участием бойцов спецподразделения задержаны двое мужчин, являющиеся уроженцами Жамбылской области.

В результате обыска были обнаружены и изъяты три пистолета и автомат Калашникова, а также был изъят сверток, внутри которого находилось вещество со специфическим запахом растительного происхождения", - рассказал Бауржан Аленов.

Уголовные дела по данным фактам зарегистрировали в ЕРДР. По всем изъятым вещественным доказательствам были назначены необходимые экспертные исследования.

Проводится комплекс следственных действий для обеспечения полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств преступления.

"Кроме этого, во время спецоперации были задержаны одиннадцать человек. Основные фигуранты в настоящее время взяты под стражу. Ход расследования по уголовному делу поставлен на мой личный контроль", - отметил начальник ДП Алматинской области.

Наказание за незаконное хранение оружия в Казахстане

Согласно ст.287 УК РК:

1. Незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

3. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. 

5. Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079641-11-chelovek-zaderzhali-v-hode-spetsoperatsii-v-almatinskoy-oblasti-video/

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