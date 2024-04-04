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Акмолинец разыграл преступление, чтобы попасть за решетку

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Мужчина под арестом
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: luoman / Getty Images

Акмолинец имитировал покушение на грабеж, чтобы попасть за решетку, но административный арест он получил за мелкое хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 1 апреля в одном из ломбардов Целиноградского района.

"34-летний местный житель обратился к работнице ломбарда с просьбой вызвать полицию и заявил, будто бы он намеревался совершить грабеж, для убедительности продемонстрировав женщине канцелярский нож.

Далее странный посетитель спокойно сидел в ожидании приезда стражей порядка. Оказавшись в поле зрения прибывших сотрудников полиции, мужчина заявил, что сам желает отправиться за решетку", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.24 - ч.1 ст.191 УК РК "Покушение на грабеж". Позже уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

"Однако во время поездки на медицинское освидетельствование, результаты которого показали, что он находится в трезвом состоянии, мужчина успел совершить правонарушение, справив малую нужду в общественном месте", - сообщили в ДП региона.

В настоящее время задержанный находится под административным арестом по ст.434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Зачем ему так понадобилось попасть за решетку, не уточняется.

Отметим, что по ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство - это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Мелкое хулиганство влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. 

А в феврале жительница ВКО хотела попасть в колонию на длительное свидание, но женщину заподозрили в том, что для этого она предоставила фальшивое свидетельство о браке. Документ изъяли и направили на экспертизу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2078939-akmolinets-razygral-prestuplenie-chtoby-popast-za-reshetku/

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