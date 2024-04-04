Акмолинец разыграл преступление, чтобы попасть за решетку

Акмолинец имитировал покушение на грабеж, чтобы попасть за решетку, но административный арест он получил за мелкое хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 1 апреля в одном из ломбардов Целиноградского района.

"34-летний местный житель обратился к работнице ломбарда с просьбой вызвать полицию и заявил, будто бы он намеревался совершить грабеж, для убедительности продемонстрировав женщине канцелярский нож.

Далее странный посетитель спокойно сидел в ожидании приезда стражей порядка. Оказавшись в поле зрения прибывших сотрудников полиции, мужчина заявил, что сам желает отправиться за решетку", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.24 - ч.1 ст.191 УК РК "Покушение на грабеж". Позже уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

"Однако во время поездки на медицинское освидетельствование, результаты которого показали, что он находится в трезвом состоянии, мужчина успел совершить правонарушение, справив малую нужду в общественном месте", - сообщили в ДП региона.

В настоящее время задержанный находится под административным арестом по ст.434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Зачем ему так понадобилось попасть за решетку, не уточняется.

Отметим, что по ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство - это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Мелкое хулиганство влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

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