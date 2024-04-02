"Похищали людей и оформляли кредиты": в Алматы задержали предполагаемых членов ОПГ

В Алматы задержали семь человек по подозрению в участии в ОПГ. По данным полиции, подозреваемые похищали людей и оформляли на них многомиллионные кредиты, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в Алматы оперативниками УБОП пресечена деятельность преступной группы, которая занималась похищением и незаконным лишением свободы лиц без определенного места жительства.

По версии следствия, они путем обмана оформляли на потерпевших заведомо невозвратные кредиты.

Сейчас установлено 29 потерпевших, которых удерживали в специально арендованном коттедже. Им причинен ущерб более 200 млн тенге.

"По результатам досудебного расследования и совокупности собранных доказательств в отношении фигурантов возбуждено два уголовных дела за создание, руководство и участие в ОПГ.

Все семь членов преступной группы задержаны и арестованы. Вещественные доказательства изъяты, проводятся следственные мероприятия", – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Отметим, что согласно статье 262 Уголовного кодекса РК, создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.