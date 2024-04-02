Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Похищали людей и оформляли кредиты": в Алматы задержали предполагаемых членов ОПГ

Опубликовано:

Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы задержали семь человек по подозрению в участии в ОПГ. По данным полиции, подозреваемые похищали людей и оформляли на них многомиллионные кредиты, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в Алматы оперативниками УБОП пресечена деятельность преступной группы, которая занималась похищением и незаконным лишением свободы лиц без определенного места жительства.

По версии следствия, они путем обмана оформляли на потерпевших заведомо невозвратные кредиты.

Сейчас установлено 29 потерпевших, которых удерживали в специально арендованном коттедже. Им причинен ущерб более 200 млн тенге.

"По результатам досудебного расследования и совокупности собранных доказательств в отношении фигурантов возбуждено два уголовных дела за создание, руководство и участие в ОПГ.

Все семь членов преступной группы задержаны и арестованы. Вещественные доказательства изъяты, проводятся следственные мероприятия", – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Отметим, что согласно статье 262 Уголовного кодекса РК, создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2077202-pohischali-derzhali-siloy-i-oformlyali-kredity-v-almaty-zaderzhali-predpolagaemyh-chlenov-opg/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.