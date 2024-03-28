116 тыс. долларов пытались вывезти в аэропорту Актау

В аэропорту Актау пресечены попытки незаконного вывоза около 116 тысяч долларов США, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент государственных доходов по Мангистауской области.

По информации ведомства, с начала 2024 года в Международном аэропорту Актау были выявлены семь попыток контрабандного вывоза иностранной валюты.

Сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Актау" в ходе контроля международных авиарейсов в направлении Грузии и Ирана у семи казахстанцев были выявлены сокрытые денежные средства в общей сумме 115 770 долларов США.

При этом в ходе таможенного оформления до выявления незадекларированных денежных средств граждане в устной форме заявляли об отсутствии необходимости декларирования наличной иностранной валюты.

По данным фактам были заведены дела по ст.551 ч.3 КоАП РК и наложен штраф в сумме 10 МРП. Незадекларированные доллары вернули владельцам.

"Согласно Указу президента РК запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США. За нарушение вышеуказанной нормы предусмотрена административная либо уголовная ответственность в зависимости от суммы", - напомнил руководитель таможенного поста Бахытжан Бердибеков.

Добавим, что согласно ст.551 ч.3 КоАП РК недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Напомним, ранее 100 тысяч долларов пытались вывезти из Атырау. Деньги нашли у иностранца, который вылетал в Грузию. В результате наличность актом приема-передачи поместили на СВХ ТОО "ДХЛ Интернейшнл Казахстан".