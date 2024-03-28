116 тыс. долларов пытались вывезти в аэропорту Актау
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В аэропорту Актау пресечены попытки незаконного вывоза около 116 тысяч долларов США, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент государственных доходов по Мангистауской области.
По информации ведомства, с начала 2024 года в Международном аэропорту Актау были выявлены семь попыток контрабандного вывоза иностранной валюты.
Сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Актау" в ходе контроля международных авиарейсов в направлении Грузии и Ирана у семи казахстанцев были выявлены сокрытые денежные средства в общей сумме 115 770 долларов США.
При этом в ходе таможенного оформления до выявления незадекларированных денежных средств граждане в устной форме заявляли об отсутствии необходимости декларирования наличной иностранной валюты.
По данным фактам были заведены дела по ст.551 ч.3 КоАП РК и наложен штраф в сумме 10 МРП. Незадекларированные доллары вернули владельцам.
"Согласно Указу президента РК запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США. За нарушение вышеуказанной нормы предусмотрена административная либо уголовная ответственность в зависимости от суммы", - напомнил руководитель таможенного поста Бахытжан Бердибеков.
Добавим, что согласно ст.551 ч.3 КоАП РК недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).
Напомним, ранее 100 тысяч долларов пытались вывезти из Атырау. Деньги нашли у иностранца, который вылетал в Грузию. В результате наличность актом приема-передачи поместили на СВХ ТОО "ДХЛ Интернейшнл Казахстан".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2074809-116-tys-dollarov-pytalis-vyvezti-v-aeroportu-aktau/