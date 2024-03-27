Арестом закончилось для казахстанца появление на золотодобывающем предприятии

Казахстанца арестовали за незаконное проникновение на территорию золотодобывающего предприятия в Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело по ст.506 КоАП (Незаконное проникновение на охраняемые объекты) рассматривалось Мойынкумским районным судом.

"В марте 2024 года подсудимый незаконно проник на территорию золотодобывающего предприятия, относящегося к опасному производственному объекту, охраняемому частной охранной организацией", - установил суд.

Отмечается, что в 2023 году мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд в качестве наказания наложил на него административный штраф в размере более 51 тыс. тенге.

В суде мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил суд не назначать строгое наказание.

Постановлением суда он был признан виновным. Подсудимому назначили наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ст.506 КоАП РК незаконное проникновение на объект, охраняемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан правоохранительными или специальными государственными органами, органами и подразделениями Министерства обороны Республики Казахстан, Вооруженными силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также на опасный производственный объект, охраняемый частной охранной организацией, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

А в прошлом году в области Ұлытау в результате спецоперации сотрудники УБОП пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, занимавшейся незаконной добычей золота в Жанааркинском районе. С места происшествия полицейские изъяли более 2 тонн золотосодержащей руды, около 70 гр. золота, 7 единиц специальной техники (грузовики, самосвалы, экскаватор) и пистолет.