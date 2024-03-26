Мужчина явился пьяным в зал суда в Костанайской области и был арестован

Житель города Лисаковска в Костанайской области пришел пьяным на заседание суда, где выяснял отношения с супругой. Его арестовали на 11 суток, передает МИА "Казинформ".

По данным корреспондента информагентства, судебное дело рассматривалось в сфере семейно-бытовых отношений. Это было повторное слушание.

Однако в суд житель Лисаковска явился в состоянии опьянения средней степени – согласно заключению медиков, у него в крови была обнаружена концентрация алкоголя 2,29 промилле.

На нарушителя составили протокол об административном правонарушении, назначив наказание в виде административного ареста на 11 суток.

Постановление пока еще не вступило в законную силу.

Отметим, что согласно статье 440 КоАП РК, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП.