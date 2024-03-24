Цех по производству насвая нашли в Астане (видео)

В ходе обхода административного участка участковыми инспекторами полиции в частном доме в столичном районе "Байконыр" был обнаружен кустарный цех по производству насвая, передает 24.kz.

"При проведении оперативно-профилактического республиканского мероприятия "Правопорядок и насвай" в ходе обхода административного участка участковыми инспекторами полиции в частном доме на пересечении улиц Омарова и Асан Кайги было обнаружено хранение некурительных табачных изделий, а именно насвая", - рассказал заместитель начальника местной полицейской службы управления полиции района "Байконыр" Рахымжан Кулжанов.

Крупная партия объемом 2 тонны хранилась в грязном помещении в неотапливаемой пристройке. Здесь правоохранители обнаружили тару и сырье в мешках. Фасовка производилась в антисанитарных условиях.

Часть готовой к продаже нелегальной продукции уже находилась в картонных коробках.

"Вышеуказанные изделия в законном порядке изъяты, а в отношении владельца возбуждено административное производство по статье 196 Кодекса об административных правонарушениях", - сообщил Рахымжан Кулжанов.

Телеканал отмечает, что нарушителям пока выписывают только штрафы. Рейды по торговым точкам столицы продолжаются.

Напомним, ранее стало известно, что во всех пяти районах Астаны проводятся мероприятия с целью выявления фактов продажи и реализации некурительных табачных изделий (насвай, снюс), а также пресечения продажи через открытую рекламу вейпов и электронных сигарет. На тот момент в ходе рейда было проверено более 100 объектов торговли. Сотрудники департамента полиции совместно с районными акиматами выявили порядка 50 фактов продажи и распространения некурительных табачных изделий.

Добавим, что согласно ст.196 КоАП РК торговля товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей (92 300 тенге).