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Алматинцы приняли "помощь" в выкупе квартир и пожалели

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Человек открывают ключем дверь квартиры
Квартира. Иллюстративное фото: pixabay.com

Алматинские полицейские задержали предполагаемого серийного мошенника, который обещал помочь горожанам в приватизации квартир в общежитии, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, злоумышленник входил в доверие к жителям Алматы, после чего предлагал выкупить и узаконить квартиры в общежитии. При необходимости он также заверял, что может предоставить кредит через общественный фонд.

Однако за эти "услуги" нужно было сначала заплатить вознаграждение.

"По факту серийного мошенничества расследуется уголовное дело, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сейчас следователи проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений", – отметил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

При этом полицейские не исключают, что пострадавших людей может быть гораздо больше и призывают обратиться по следующим номерам телефонов тех, кто стал жертвами подобного обмана: 8 (702) 646-43-46, 8 (778) 591-91-35 и 8 (778) 481-19-00.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2071551-almatintsy-prinyali-pomosch-v-vykupe-kvartir-i-pozhaleli/

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