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Сняли с учета 10 лет назад: акмолинец нашел простое решение проблемы с авто, но попался

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Mercedes Benz
Автомобиль на спецстоянке. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

Полицейские Кокшетау выявили автомобиль с несуществующим госномером, снятым с учета 10 лет назад. Машину отправили на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники батальона патрульной полиции в ходе патрулирования на углу улиц Жунусова и Назарбаева остановили автомобиль Mercedes-Benz.

При проверке выяснилось, что на машину не было соответствующих документов, а государственный регистрационный номерной знак принадлежал другому автомобилю, который был снят с учета еще в далеком 2014 году.

"50-летний владелец Mercedes-Benz не успел поставить свой автомобиль на учет в Казахстане и решил проблему, попросту заменив регистрационные номерные знаки", - выяснили в ДП Акмолинской области.

На данный момент машина водворена на специализированную стоянку. Сам нарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.3, 4 ст.590 КоАП РК.

Стоит отметить, что с начала года по данной части административной статьи к ответственности привлекли 12 водителей, которые по той или иной причине использовали подложные номера.

В соответствии с ч.3 ст.590 КоАП РК установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге), на должностных лиц - в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 100 МРП (369 200 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 200 МРП (738 400 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 400 МРП (1 476 800 тенге). 

А согласно ч.4 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2070957-snyali-s-ucheta-10-let-nazad-akmolinets-nashel-prostoe-reshenie-problemy-s-avto-no-popalsya/

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