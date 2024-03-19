Сняли с учета 10 лет назад: акмолинец нашел простое решение проблемы с авто, но попался

Полицейские Кокшетау выявили автомобиль с несуществующим госномером, снятым с учета 10 лет назад. Машину отправили на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники батальона патрульной полиции в ходе патрулирования на углу улиц Жунусова и Назарбаева остановили автомобиль Mercedes-Benz.

При проверке выяснилось, что на машину не было соответствующих документов, а государственный регистрационный номерной знак принадлежал другому автомобилю, который был снят с учета еще в далеком 2014 году.

"50-летний владелец Mercedes-Benz не успел поставить свой автомобиль на учет в Казахстане и решил проблему, попросту заменив регистрационные номерные знаки", - выяснили в ДП Акмолинской области.

На данный момент машина водворена на специализированную стоянку. Сам нарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.3, 4 ст.590 КоАП РК.

Стоит отметить, что с начала года по данной части административной статьи к ответственности привлекли 12 водителей, которые по той или иной причине использовали подложные номера.

В соответствии с ч.3 ст.590 КоАП РК установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге), на должностных лиц - в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 100 МРП (369 200 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 200 МРП (738 400 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 400 МРП (1 476 800 тенге).

А согласно ч.4 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.