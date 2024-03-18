Любовные отношения из-за ревности закончились изнасилованием в Туркестанской области

Сарыагашский районный суд вынес приговор в отношении мужчины 1994 года рождения, привлеченного к уголовной ответственности за изнасилование, передает NUR.KZ cо ссылкой на приговор суда.

Дело рассматривалось по статье 120 части 1 УК РК. В суде установлено, что парень познакомился со своей будущей жертвой в октябре прошлого года на железнодорожном вокзале Сарыагаша.

Девушка приехала из Алматы отдыхать в одном из санаториев и была не против романтических отношений.

Молодые люди быстро вступили в интимную связь по взаимному согласию и даже ездили на день в Ташкент - прогуляться.

Но на третий день знакомства девушка при парне стала разговаривать по мобильному телефону с приятелем из Алматы. Это привело в бешенство ее ухажера. Он пригласил ее покататься на своем автомобиле, вывез ее в поле, где избил и изнасиловал.

Любви пришел конец. Алматинка подала заявление в полицию.

Свое преступление молодой человек признал, просил прощения, но жертва его не простила. В итоге его приговорили к 5 годам лишения свободы. У потерпевшей осталось право требовать моральной компенсации в гражданском порядке.

Приговор в силу еще не вступил.

Добавим, что согласно ст.120 ч.1 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.