Девушку из-за друга арестовали в Кызылорде

Кызылординка попросила своего друга забрать ее, для чего передала ему для вождения принадлежащий ей автомобиль. Но мужчина оказался нетрезв, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, инцидент произошел в Кызылорде на пересечении улиц Казыбек би и Коркыт ата.

В судебном заседании жительница города не признала своей вины.

"Друг приехал, после чего между ними произошла ссора, из-за этого у нее возникла боль в сердце. В это время друг перевел ее на переднее пассажирское место, затем без ее разрешения сел за руль и управлял ее транспортным средством. А о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянении, она не знала", - озвучили в суде показания девушки.

Сообщается, что противоправные действия кызылординки были полностью доказаны протоколом об административном правонарушении, актом, видеозаписью.

Суд признал девушку виновной по ч.1 ст.608 КоАП РК. Ей назначили административный арест сроком на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Ранее в Костанайской области патрульные полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был пьяный мужчина без водительских прав. По данным правоохранителей, после остановки он пересел на переднее пассажирское сиденье и заявил, что является пассажиром. Его не смутило, что в салоне авто кроме него никого не было.