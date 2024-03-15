Заработали более 7 млрд тенге: астанчан приговорили к тюрьме за махинации на криптобирже

Суд в Астане приговорил к тюремным срокам двух граждан, которые незаконно осуществляли предпринимательскую деятельность на криптобирже, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт столичных судов.

27 декабря прошлого года межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор гражданам К. и С. по пункту 2 части 2 статьи 214 УК РК ("Незаконная предпринимательская деятельность без регистрации в МФЦА, без обязательной для такой деятельности лицензии, занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере").

"К. и С. в группе лиц по предварительному сговору в период с 1 февраля 2021 года по 10 февраля 2023 года на территории Астаны осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по обмену цифровых активов – USDT – на платформе Binance за незаконное денежное вознаграждение с извлечением дохода в особо крупном размере – свыше 7 млрд тенге", – говорится на официальном сайте столичных судов.

Суд признал обоих виновными. Гражданина К. приговорили к 3 годам лишения свободы, С. – к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

Вдобавок, в соответствии со статьей 50 УК РК им назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов на 7 лет.

Адвокаты подсудимых обжаловали приговор. Однако его оставили без изменения, он вступил в законную силу.

Отметим, согласно пункту 2 части 2 статьи 214 УК РК, незаконная предпринимательская деятельность без регистрации в МФЦА, без обязательной для такой деятельности лицензии, занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере наказывается: