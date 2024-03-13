Оставившего детей почти без средств к существованию отца осудили в Шымкенте

В Шымкенте ограничение свободы на один год получил отец, не исполнявший обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына и дочери, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

"Его задолженность по алиментам превысила 5,4 млн тенге, дети практически остались без средств к существованию", - отмечается на официальном сайте ведомства.

На основании акта прокуратуры полицией в отношении мужчины возбуждено и направлено в суд уголовное дело по ст.139 УК РК (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей). В результате он получил один год ограничения свободы.

В ведомстве добавили, что за истекший период мерами прокурорского надзора к административной ответственности привлечены 47 должников, в отношении 5 должников вынесены приговоры и назначены наказания, алиментная задолженность погашена на сумму 52 млн тенге.

Отметим, что согласно ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.