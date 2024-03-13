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Бывший директор предприятия скрыл имущество на 110 млн тенге и получил срок в Таразе

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Мужчина в костюме сидит в кресле
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

В Жамбылской области осужден бывший директор предприятия за сокрытие имущества на сумму 110,2 млн тенге, подлежащего конфискации, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации официального сайта ведомства, прокуратурой Тараза в ходе анализа выявлен факт сокрытия конфискованного в доход государства имущества на общую сумму 110,2 млн тенге.

"Ранее постановлением Специализированного административного суда Тараза алкогольная продукция на сумму 110,2 млн тенге была конфискована у ТОО "ASCO Pro".Однако бывший руководитель предприятия сокрыл конфискованный товар", - рассказали в прокуратуре Жамбылской области.

По данному факту было зарегистрировано уголовное дело по ч.2 ст.425 УК (Незаконное действие в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).    

Приговором суда №2 Тараза бывший руководитель ТОО "ASCO Pro" признан виновным и осужден к лишению свободы сроком на 1 год 3 месяца. Также его лишили права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности сроком на 4 года.

Кроме того, с осужденного в доход государства взыскан материальный ущерб в размере 110,2 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ч.2 ст.425 УК сокрытие или присвоение имущества, подлежащего конфискации по приговору или постановлению суда, а равно иное уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора или постановления суда о назначении конфискации имущества, наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2067660-byvshiy-direktor-predpriyatiya-skryl-imuschestvo-na-110-mln-tenge-i-poluchil-srok-v-taraze/

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