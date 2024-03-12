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Деньги выпали на землю при задержании подозреваемых в Уральске (видео)

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В Уральске задержали подозреваемых
Задержание. Кадр из видео: instagram.com/policebqo

В Уральске полиция пресекла факты вымогательства. По подозрению в преступлениях были задержаны два жителя района Байтерек, а также двое студентов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО совместно с сотрудниками отдела полиции района Байтерек были задержаны лица, подозреваемые в вымогательстве денежных средств с угрозой физической расправой.

Так, в Уральске правоохранители задержали двух жителей района Байтерек, которые подозреваются в вымогательстве денег у менеджера одного из автосалонов города. Сообщается, что общий ущерб составил 166 тыс. тенге.

"Также по подозрению в вымогательстве денежных средств у студента колледжа были задержаны двое студентов, которые периодически вымогали денежные средства. Ущерб составил 149 тысяч тенге", - рассказали в ДП ЗКО.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия.

При этом на видео, опубликованном полицией, видно, как задерживают подозреваемых, а также собирают и пересчитывают разбросанные по земле денежные купюры.

Отметим, что по ст.194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Вымогательство наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

При этом вымогательство, совершенное с применением насилия; группой лиц по предварительному сговору; неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2067012-dengi-vypali-na-zemlyu-pri-zaderzhanii-podozrevaemyh-v-uralske-video/

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