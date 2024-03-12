"Покровительствовали воры в законе": контроль над бизнесом пытались установить в Бурабае

27 февраля Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры по подозрению в вымогательстве задержаны двое жителей Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

"По материалам следствия, они при покровительстве зарубежных так называемых "воров в законе" занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей, попытавшись тем самым установить криминальный контроль над субъектами бизнеса курортной зоны "Бурабай", - говорится на официальном сайте ведомства.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства.

Проводится досудебное расследование по п.2 ч.3 ст.194 УК РК. С санкции суда к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в КНБ.

Добавим, что согласно п.2 ч.3 ст.194 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное с целью получения имущества в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.