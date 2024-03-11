Отца троих детей задержали в Актобе (видео)

Жителя Актобе, отца троих детей, задержали за вождение в нетрезвом виде. Сообщается, что мужчину уже лишали водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Актобе сотрудниками патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения была остановлена автомашина Nissan.

"При проверке установлено, что 39-летний водитель, отец троих детей, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее лишенным права управления транспортным средством", - рассказали в ДП региона.

По данному факту проводятся следственные действия. Водитель водворен в ИВС.

Сообщается, что с начала года на территории Актюбинской области полицейскими выявлено 15 водителей, управлявших автомашинами в алкогольном опьянении, будучи лишенными прав.

Департамент полиции призвал всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к этой проблеме и сообщать в полицию о водителях, которые совершают грубые нарушения ПДД и садятся за руль в нетрезвом состоянии, по телефону 102 или на мобильное приложение "Polisia - 102".

Отметим, что по ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А согласно ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, влекут административный арест на 20 суток.