Сотрудника транспортной инспекции осудили в Костанае

Сотрудника инспекции транспортного контроля осудили за мошенничество и приговорили к крупному штрафу, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, в Костанае рассматривалось уголовное дело в отношении главного специалиста РГУ "Инспекция транспортного контроля по Костанайской области" по обвинению в мошенничестве с использованием своего служебного положения, неоднократно.

Также на скамье подсудимых оказались заместитель руководителя одного из ТОО и временно безработный гражданин, обвиняемые в покушении на дачу взятки должностному лицу лично.

"Подсудимый, занимая должность главного специалиста РГУ "Инспекция транспортного контроля по Костанайской области", являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, получил незаконно денежное вознаграждение от временно безработного гражданина в сумме 49 тыс. тенге за освобождение последнего от административной ответственности по одному из двух якобы совершенных им правонарушений", - установил суд.

Также выяснилось, что сотрудник инспекции транспортного контроля ввел другого подсудимого в заблуждение о якобы имеющейся у него возможности оказания содействия в уменьшении суммы штрафа с 80 МРП (276 тыс. тенге) до 40 МРП (138 тыс. тенге) за взятку в размере 30 тыс. тенге.

В суде трое подсудимых полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Само дело рассматривалось в сокращенном порядке.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание обвиняемым в покушении на дачу взятки, установлено не было. А вот в отношении сотрудника транспортной инспекции суд учел то, что он своим проступком нарушил принятую присягу.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил наказание подсудимым в виде штрафа.

Обвиняемые в покушении на дачу взятки выплатят штраф в размере 11,25-кратной суммы взятки: заместитель руководителя одного из ТОО - 337 500 тенге, а временно безработный подсудимый - 551 250 тенге.

А вот штраф для сотрудника инспекции транспортного контроля составит 20-кратный размер похищенного имущества, то есть 1 580 000 тенге.

Также осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на государственной службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по пп.2, 4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения, неоднократно, наказывается штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ч.1 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.