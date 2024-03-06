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Данияра Утемуратова приговорили к 5 годам тюрьмы

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Мужчину ведут в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Franco Vogt/Getty Images

Суд в Астане изменил Данияру Утемуратову приговор – условный срок, назначенный ранее, был заменен на пять лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Так, судебная коллегия постановила изменить Данияру Утемуратову приговор от 2 февраля текущего года. Соответствующий документ опубликован в судебном кабинете на сайте Верховного суда.

"Утемуратову Данияру (Ерболатовичу) отменить применение условного осуждения, предусмотренного частью 1 статьи 63 УК, и по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – говорится в документе.

Также отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения. Вместо этого избрана мера пресечения – содержание под стражей.

"В соответствии с требованиями пункта 2 части 3 статьи 62 УК время содержания Утемуратова под стражей с 13 ноября 2023 года по 2 февраля 2024 года зачесть в срок отбытия наказания, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – гласит документ.

В остальной части приговор оставлен без изменения. Апелляционное ходатайство прокурора – удовлетворено.

Постановление вступает в законную силу с момента оглашения, говорится в сообщении.

Добавим, согласно пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064927-daniyara-utemuratova-prigovorili-k-5-godam-tyurmy/

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