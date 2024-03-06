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Спецоперация КНБ в Шымкенте попала на видео

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Задержание в Шымкенте
Задержание. Кадр из видео: КНБ РК

Сегодня, 6 марта, в Шымкенте при проведении специальных мероприятий были задержаны двое подозреваемых в пропаганде идей терроризма, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, 6 марта КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержаны два жителя Шымкента.

Они подозреваются в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.

"По материалам следствия, ранее один из задержанных выезжал в дальнее зарубежье, где, предположительно, был вовлечен в радикальную религиозную идеологию", - рассказали в КНБ РК.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК. Иную информацию в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ч.2 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064807-spetsoperatsiya-knb-v-shymkente-popala-na-video/

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