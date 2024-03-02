"Ворвались в магазин и избили": полиция Актобе провела задержание (видео)

В Актобе полиция провела задержание двух молодых людей, подозреваемых в грабеже. По версии следствия, они избили потерпевшего и забрали его вещи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"19 февраля двое неизвестных требовали у 22-летнего студента деньги и вещи, принадлежащие ему. Парню удалось вырваться и забежать в магазин. Злоумышленники ворвались в магазин за ним, избили и пытались забрать потерпевшего с собой", – говорится в новостном Telegram-канале МВД.

Полицейские Актобе установили личности подозреваемых, после чего задержали их – парней в возрасте 18 и 19 лет. По факту грабежа проводится досудебное расследование.

Согласно статье 191 УК РК, грабеж наказывается:

исправительными работами или штрафом в размере до 2 тыс. МРП (до 7,3 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до тысячи часов;

либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы на срок до 12 лет.

Также у лица могут конфисковать имущество.