"Ворвались в магазин и избили": полиция Актобе провела задержание (видео)
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В Актобе полиция провела задержание двух молодых людей, подозреваемых в грабеже. По версии следствия, они избили потерпевшего и забрали его вещи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
"19 февраля двое неизвестных требовали у 22-летнего студента деньги и вещи, принадлежащие ему. Парню удалось вырваться и забежать в магазин. Злоумышленники ворвались в магазин за ним, избили и пытались забрать потерпевшего с собой", – говорится в новостном Telegram-канале МВД.
Полицейские Актобе установили личности подозреваемых, после чего задержали их – парней в возрасте 18 и 19 лет. По факту грабежа проводится досудебное расследование.
Согласно статье 191 УК РК, грабеж наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 2 тыс. МРП (до 7,3 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам до тысячи часов;
- либо ограничением свободы до 7 лет;
- либо лишением свободы на срок до 12 лет.
Также у лица могут конфисковать имущество.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064097-vorvalis-v-magazin-i-izbili-politsiya-aktobe-provela-zaderzhanie-video/