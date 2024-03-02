Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Ворвались в магазин и избили": полиция Актобе провела задержание (видео)

Опубликовано:

Задержание в Актобе
Задержание в Актобе. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Актобе полиция провела задержание двух молодых людей, подозреваемых в грабеже. По версии следствия, они избили потерпевшего и забрали его вещи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"19 февраля двое неизвестных требовали у 22-летнего студента деньги и вещи, принадлежащие ему. Парню удалось вырваться и забежать в магазин. Злоумышленники ворвались в магазин за ним, избили и пытались забрать потерпевшего с собой", – говорится в новостном Telegram-канале МВД.

Полицейские Актобе установили личности подозреваемых, после чего задержали их – парней в возрасте 18 и 19 лет. По факту грабежа проводится досудебное расследование.

Согласно статье 191 УК РК, грабеж наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 2 тыс. МРП (до 7,3 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до тысячи часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы на срок до 12 лет.

Также у лица могут конфисковать имущество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064097-vorvalis-v-magazin-i-izbili-politsiya-aktobe-provela-zaderzhanie-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.