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Эзотерика

"Помощь" с получением водительских прав дорого обошлась алматинцу

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Водитель едет за рулем
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Алматы обратился в полицию, сообщив, что его обманул малознакомый мужчина, обещавший помощь с получением водительского удостоверения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как следует из заявления алматинца, малознакомый мужчина под предлогом помощи в получении водительского удостоверения, обманным путем завладел денежными средствами.

По данным полиции, свои услуги подозреваемый оценил в 335 тысяч тенге.

"Сотрудниками нашего подразделения по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина, который полностью сознался в содеянном. По факту мошенничества расследуется уголовное дело. Подозреваемые водворен в изолятор временного содержания", – рассказал начальник Управления полиции Алатауского района Едилхан Байгараев.

При этом отмечается, что потерпевших может быть и больше. Сейчас информацию устанавливают стражи порядка.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064035-pomosch-s-polucheniem-voditelskih-prav-dorogo-oboshlas-almatintsu/

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