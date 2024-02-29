Житель Петропавловска не смог объяснить, зачем он "напал" на авто (видео)

В Петропавловске стражи порядка задержали нетрезвого мужчину, который наносил повреждения припаркованному автомобилю. Свой мотив объяснить он так и не смог, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, патрулируя город в темное время суток, сотрудники батальона патрульной полиции заметили на улице Ярослава Гашека подозрительного мужчину.

"Он наносил повреждения припаркованному автомобилю JAC. У автомобиля были уже разбиты зеркала заднего вида и сломаны ручки дверей. При виде полицейских мужчина оставил свое занятие, но скрыться не смог", - рассказали в МВД.

Стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу и позвонили хозяйке машины, которую определили по госномеру.

"Медицинское освидетельствование показало, что правонарушитель, ранее судимый 28-летний житель города, находился в алкогольном опьянении", - сообщили в ведомстве.

Мужчину привлекли к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Позднее административный суд Петропавловска оштрафовал его на 20 МРП за умышленное повреждение чужого имущества.

"Ни сотрудникам местной полицейской службы, ни судье мотив своего поступка мужчина так и не объяснил, сославшись на состояние опьянения", - отметили в МВД.

Позже хозяйка автомобиля искренне поблагодарила сотрудников БПП УП Петропавловска за профессионализм и грамотные действия.

"Эти люди достойны носить свои погоны. Ими могут гордиться как начальство, так и родители. Они оказали мне психологическую помощь, поддержали, вошли в мое положение", - рассказала девушка на видео.

В соответствии со ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

По ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.