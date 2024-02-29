Задержан и. о. гендиректора "Казспецэкспорта"

Агентство по финансовому мониторингу в своем Telegram-канале сообщило о задержании и. о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова, передает NUR.KZ.

Его задержали 23 февраля по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники.

В ведомстве добавили, что иная информация разглашению не подлежит.

Согласно официальному сайту "Казспецэкспорт", данное предприятие создано правительством Казахстана в целях обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и работает по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества.

Также, по информации сайта, Аршат Аяганов работал в РГП "Казспецэкспорт" с 2017 года. В прошлом году был назначен заместителем гендиректора предприятия.