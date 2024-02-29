КНБ задержал жителя Шымкента (видео)

28 февраля КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан жителя Шымкента по подозрению в пропаганде терроризма, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, пропаганда терроризма осуществлялась посредством социальных сетей.

По материалам следствия, ранее задержанный длительное время проживал в одной из стран дальнего зарубежья, где был вовлечен в радикальную идеологию.

Проводится досудебное расследование по ч.2 ст.256 УК РК. Иная информация в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.

Добавим, что согласно ч.2 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.