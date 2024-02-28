Мужчину выдворили из Казахстана за двойное гражданство

Мужчину выдворили за пределы Казахстана за двойное гражданство. В прошлом году он получил гражданство Армении, но не оповестил об этом соответствующие госорганы, передает NUR.KZ на областной суд.

Административное дело по части 2 статьи 496 КоАП в отношении гражданина Г. рассмотрели в суде района Бәйтерек Западно-Казахстанской области.

"В феврале при переходе через государственную границу Казахстана в Россию сотрудниками пограничной службы было установлено двойное гражданство у гражданина Г.

Как установлено, в 2023 году он получил гражданство Армении и в установленные законодательством сроки не сообщил факт приобретения иностранного гражданства", – говорится на официальном сайте областных судов.

Мужчина свою вину признал и пояснил, что не знал о том, что надо предупреждать об утрате казахстанского гражданства. Также он попросил не назначать ему штраф, так как не имел возможности его оплатить.

Суд признал гражданина Г. виновным, его выдворили за пределы Казахстана. Постановление вступило в законную силу.

Согласно части 2 статьи 496 КоАП, несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы Казахстана.